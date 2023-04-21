الخرج 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسعايد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اليوم, المرضى المنومين في مستشفى الملك خالد بالخرج.وكان في استقبال سموه لدى وصوله المستشفى المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي الأخصائي فهد بن محمد الممخور والفريق الطبي.وقدم سمو المحافظ التهنئة للمرضى المنومين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل.// انتهى //12:17ت م0093