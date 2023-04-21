عام / سمو الأمير فهد بن محمد يعايد المنومين بمستشفى الملك خالد بالخرج
الجمعة 1444/10/1 هـ الموافق 2023/04/21 م واس
الخرج 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس
عايد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اليوم, المرضى المنومين في مستشفى الملك خالد بالخرج.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله المستشفى المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي الأخصائي فهد بن محمد الممخور والفريق الطبي.
وقدم سمو المحافظ التهنئة للمرضى المنومين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل.
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12:17ت م
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