تونس 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تجديد تونس تأكيدها ضرورة الحل الوطني في ليبيا، وذلك عبر حوار شامل يجمع مختلف الأطراف اللّيبية على أساس التوحّد حول مشروع وطني جامع، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها المزيد من التوتر والتهديدات الأمنيّة، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية عقب الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتّحاد الأفريقي حول المصالحة في ليبيا الذي عقد برئاسة تونس عبر تقنية الفيديو.وألقت صحف الجمعة الضوء على احتفاء جل الدول العربية والإسلامية اليوم بعيد الفطر المبارك.وتناقلت تأكيد الرئاسة في مالي أنّ مدير مكتب الكولونيل أسيمي غويتا الذي يقود البلد في المرحلة الانتقالية، هو أحد القتلى الأربعة الذين سقطوا في هجوم استهدفهم الثلاثاء قرب الحدود الموريتانية.// انتهى //12:55ت م0095