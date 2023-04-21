القدس المحتلة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين اثنين، بينهم فتاةٌ في مدينة القدس.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة على حاجز قلنديا، وفيما قامت باعتقال الشاب الفلسطيني في منزله بمدينة القدس المحتلة .وفي مدينة جنين، قام عدد من المستوطنين باقتحام منطقة الحفيرة بشكل استفزازي، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة .// انتهى //15:44ت م0100