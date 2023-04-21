ثقافي / "الإيسيسكو" والأمم المتحدة تبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك
الجمعة 1444/10/1 هـ الموافق 2023/04/21 م واس
الرباط 01 شوال 1444 هـ الموافق21 أبريل 2023 م واس
التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو " الدكتور سالم بن محمد المالك، بنيويورك أمس، نائب الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد.
وجرى خلال اللقاء بحث أهداف التنمية المستدامة 2030 ، ودعوة الإيسيسكو للمشاركة في قمة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة والتي ستعقد في شهر سبتمبر القادم في مدينة نيويورك ، وأهمية إدراج الثقافة ضمن أهداف التنمية المستدامة، وسبل دعم وتعزيز التربية والعلوم والثقافة ، إضافةً إلى بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك .
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16:23ت م
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