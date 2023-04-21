الرباط 01 شوال 1444 هـ الموافق21 أبريل 2023 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو " الدكتور سالم بن محمد المالك، بنيويورك أمس، نائب الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد.وجرى خلال اللقاء بحث أهداف التنمية المستدامة 2030 ، ودعوة الإيسيسكو للمشاركة في قمة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة والتي ستعقد في شهر سبتمبر القادم في مدينة نيويورك ، وأهمية إدراج الثقافة ضمن أهداف التنمية المستدامة، وسبل دعم وتعزيز التربية والعلوم والثقافة ، إضافةً إلى بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //16:23ت م0101