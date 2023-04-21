جنيف 1 شوال 1444 ه الموافق 21 ابريل 2023 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية عن وقوع 11 هجمةً على المرافق الطبية خلال المعارك الدائرة في السودان ، وقد تم التحقق منها .وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدكتورة مارجريت هاريس : إن 20 منشأةً طبيةً توقفت عن العمل ، وإن جميع الأشخاص الذين كانوا يحتاجون للرعاية الصحية قبل القتال بالإضافة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الرعاية خلال المعارك الدائرة أصبحوا معرضين للخطر .// انتهى //17:15ت م0103