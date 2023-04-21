سياسي / الصحة العالمية : استهداف المرافق الصحية في السودان أدّى إلى إغلاق 20 منشاة طبية
الجمعة 1444/10/1 هـ الموافق 2023/04/21 م واس
جنيف 1 شوال 1444 ه الموافق 21 ابريل 2023 م واس
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وقوع 11 هجمةً على المرافق الطبية خلال المعارك الدائرة في السودان ، وقد تم التحقق منها .
وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدكتورة مارجريت هاريس : إن 20 منشأةً طبيةً توقفت عن العمل ، وإن جميع الأشخاص الذين كانوا يحتاجون للرعاية الصحية قبل القتال بالإضافة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الرعاية خلال المعارك الدائرة أصبحوا معرضين للخطر .
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17:15ت م
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