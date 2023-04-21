بريدة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في قصره العامر بمدينة بريدة اليوم ، المحافظين ورؤساء المراكز التابعة لإمارة المنطقة، وجموع المواطنين ، الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان .// انتهى //17:46ت م0104