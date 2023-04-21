عام / إسعاف المنية ينفذ 56 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الأسبوع الماضي
الجمعة 1444/10/1 هـ الموافق 2023/04/21 م واس
بيروت 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس
نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 56 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .
كما تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية .
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.
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18:53ت م
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