عمّان 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.26%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2476.3 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.9 ملايين دينار أردني مقارنة مع 4.8 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 45.8%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 34.7 مليون دينار أردني، مقارنة مع 23.8 مليون دينار للأسبوع السابق.وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 18.9 مليون سهم، نُفذت من خلال 11892 صفقة.// انتهى //18:53ت م0117