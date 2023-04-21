حلب - إدلب 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 41.032 كيس طحين في محافظتي حلب وإدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 246.192 فردا، ضمن مشروع توزيع زكاة الفطر في سوريا للعام1444هـ.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //18:53ت م0118