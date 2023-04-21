عدن 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 111 طنا و 830 كيلو غراما من السلال الغذائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن ، استفاد منها 14.546فردا .يأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.// انتهى //18:53ت م0119