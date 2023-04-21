عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 111 طنا من السلال الغذائية في مديرية البريقة بعدن
الجمعة 1444/10/1 هـ الموافق 2023/04/21 م واس
عدن 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس
وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 111 طنا و 830 كيلو غراما من السلال الغذائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن ، استفاد منها 14.546فردا .
يأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.
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18:53ت م
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