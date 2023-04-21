حجة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 127 طنا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديريات ميدي، وحرض، وحيران، وعبس بمحافظة حجة ، استفاد منها 16.632فردا.يأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.// انتهى //18:54ت م0120