عام / 139 مستفيدًا من الخدمات الطبية لمركز الغسيل الكلوي في الغيضة خلال شهر مارس الماضي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
الجمعة 1444/10/1 هـ الموافق 2023/04/21 م واس
المهرة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس
واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستقبل المركز خلال شهر مارس الماضي 139 مريضًا بينهم 49 مريضًا حصلوا على 414 جلسة غسيل كلوي مجدولة، بينما تلقى 90 مريضًا خدمات المعاينة و الفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 58%، ونسبة الإناث 42%، بينما شكلت
نسبة النازحين 16%، والمقيمين 83%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%.
ويأتي ذلك امتدادا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
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18:54ت م
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