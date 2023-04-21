جدة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واساستقبل فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني الرئيس الدوري الإفريقي أول أمس في مكة المكرمة خلال زيارته المملكة، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه .وأشاد فخامته بالدور الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي وما تبذله من جهود التعاون والتضامن بين دولها الأعضاء.من جانبه أشاد الأمين العام للمنظمة بالدور الإيجابي الذي تؤديه جزر القمر في إطار عمل منظمة التعاون الإسلامي وفي إطار العمل الإسلامي المشترك ، وقد شكل الاجتماع فرصة لطرح وجهات النظر حول جملة من القضايا ذات الصلة ، بما في ذلك الوضع في الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //18:55ت م0123