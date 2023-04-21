جدة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يحفظ قادة هذا الوطن، وأن يديم عليه وعلى شعبه الأمن والرخاء والازدهار.// انتهى //18:55ت م0124