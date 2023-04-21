جنيف 1 شوال 1444 ه الموافق 21 ابريل 2023 م واسأعلن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر أنَّ عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط أصبحت ضروريةً.وأعرب الاتحاد في بيان اليوم ، عن القلق إزاء الظروف الإنسانية التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون الذين يعبرون البحر في غرب البلقان ، مشيراً إلى أنّ الأشهر القليلة الماضية كانت الأكثر دمويةً بالنسبة للمهاجرين في البحر ، ما يجعل من عمليات الإنقاذ ضرورة إنسانية.وأضاف أنَّ المهاجرين يعانون من نقص الطعام والمياه العذبة والملابس الجافة والرعاية الطبية ، ويتعرضون للعنف وسوء المعاملة ، مبيناً أنه تم نشر فرق من الموظفين والمتطوعين لتقديم الدعم للمهاجرين ويسهل تواصلهم مع عائلاتهم ،وأيضاً يقومون بالبحث عن المفقودين وتقديم المساعدات للمعرضين منهم للخطر.// انتهى //19:00ت م0125