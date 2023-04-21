سياسي / الصليب والهلال الأحمر يؤكدان أن عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط أصبحت ضرورية
الجمعة 1444/10/1 هـ الموافق 2023/04/21 م واس
جنيف 1 شوال 1444 ه الموافق 21 ابريل 2023 م واس
أعلن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر أنَّ عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط أصبحت ضروريةً.
وأعرب الاتحاد في بيان اليوم ، عن القلق إزاء الظروف الإنسانية التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون الذين يعبرون البحر في غرب البلقان ، مشيراً إلى أنّ الأشهر القليلة الماضية كانت الأكثر دمويةً بالنسبة للمهاجرين في البحر ، ما يجعل من عمليات الإنقاذ ضرورة إنسانية.
وأضاف أنَّ المهاجرين يعانون من نقص الطعام والمياه العذبة والملابس الجافة والرعاية الطبية ، ويتعرضون للعنف وسوء المعاملة ، مبيناً أنه تم نشر فرق من الموظفين والمتطوعين لتقديم الدعم للمهاجرين ويسهل تواصلهم مع عائلاتهم ،وأيضاً يقومون بالبحث عن المفقودين وتقديم المساعدات للمعرضين منهم للخطر.
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