الطائف 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، رئيس المحكمة العامة في الطائف الشيخ فهد الشهري في منزله، مقدمًا له التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وبادل سمو محافظ الطائف التهنئة سائلا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.واشاد سموه أثناء حديثة بالجهود التي تقدمها وزارة العدل والمحاكم في محافظة الطائف والتي ساهمت في تسهيل الإجراءات والخدمات للمواطنين والمقيمين .وثمن رئيس المحكمة العامة زيارة سمو محافظ الطائف، داعيآ الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمه العربية والإسلامية بالخير والمسرات.// انتهى //19:05ت م0126