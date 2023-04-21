الرباط 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة بلغت 0.12 %، عند 10.494,69 نقطة .وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة بلغت 0.17 % ليستقر عند 844,06 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف تراجعاً بنسبة 0.35 % بمجموع 789,49 نقطة.وأغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" الدولي على ارتفاع بنسبة بلغت 0.02 % بمجموع 8.705,56 نقاط .وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 45 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي .// انتهى //19:23ت م0131