اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الجمعة 1444/10/1 هـ الموافق 2023/04/21 م واس
الرباط 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس
أغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة بلغت 0.12 %، عند 10.494,69 نقطة .
وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة بلغت 0.17 % ليستقر عند 844,06 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف تراجعاً بنسبة 0.35 % بمجموع 789,49 نقطة.
وأغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" الدولي على ارتفاع بنسبة بلغت 0.02 % بمجموع 8.705,56 نقاط .
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 45 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي .
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19:23ت م
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