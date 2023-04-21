القاهرة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسسجّلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 8 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند 1.122 تريليون جنيه، مقابل 1.114 تريليون جنيه نهاية الأسبوع الماضي، بنسبة نمو بلغت 0.7%.وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة تباين مؤشرات السوق، إذ تراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليبلغ 17516.04 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.74% مسجلاً 2969.83 نقطة.وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً الذي زاد بنحو 1.43% لينهي التعاملات عند مستوى 4549.74 نقطة.// انتهى //20:05ت م0133