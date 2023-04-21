المدينة المنورة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسأطلقت جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة "مجتمعي" اليوم، فعاليات مبادرة الاحتفاء بعيد الفطر المبارك التي تجمع أبناء الأحياء من مختلف الأعمار والأطياف، وتشمل لقاءات وحوارات ومسابقات وبرامج ثقافية واجتماعية وترفيهية وألعاب شعبية.وتهدف المبادرة التي تقيمها الجمعية بالشراكة مع أمانة المنطقة إلى تحقيق الأمر النبوي بإظهار الفرح والسرور في أيام العيد، وإحياء مظاهر بهجة العيد، إضافة لتعزيز التواصل بين الجيران، والتأكيد على اللحمة الوطنية.وأوضح أمين عام الجمعية الدكتور سمير المغامسي أنّ المبادرة التي تنفذها الجمعية من خلال مجالس ومراكز الأحياء في نحو 50 موقعاً في المدينة المنورة خلال أيام العيد، تحظى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة الجمعية.وتأتي احتفالات المعايدة امتداداً لبرنامج الإفطار والسحور الجماعي الذي نظمته الجمعية خلال شهر رمضان المبارك في 71 موقعاً في مختلف أحياء المدينة، وحضرها أكثر من 70 ألف من أبناء الأحياء من مختلف الأعمار، وشارك في إعدادها نحو 21500 متطوعاً، وهو البرنامج الذي نفذته الجمعية ضمن مبادرة "خير المدينة" التي ضمّت حزمة من المبادرات والأنشطة والفعاليات الإنسانية والاجتماعية التي أقامتها الجهات الحكومية في المنطقة ومؤسسات القطاع الثالث غير الربحي في المدينة المنورة خلال أيام شهر رمضان المبارك 1444هـ تحت مظلة وقف "خير المدينة".// انتهى //21:29ت م0140