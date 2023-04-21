أبها 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.وسأل السلمي الله عزّ وجل أن يديم على المملكة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع أعواماً عديدة في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله-.// انتهى //21:32ت م0142