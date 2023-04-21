المدينة المنورة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسأضاءت الألعاب النارية مساء اليوم سماء المدينة المنورة, ضمن فعاليات الاحتفاء بعيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ، بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.وشهدت الفعالية حضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير معها، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //23:18ت م0155