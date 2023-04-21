أملج 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واساستقبل محافظة أملج نايف المريخي بمقر المحافظة اليوم مديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك .وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، داعين الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.من جهة أخرى، عايد محافظ أملج اليوم المرضى المنومين بمستشفى أملج العام، يرافقه مدير مستشفى أملج العام خالد العنزي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية ومنسوبي الصحة، حيث قدم المحافظ للمرضى المنومين التهنئة وباقات الورود بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم الشفاء العاجل.// انتهى //23:32ت م0157