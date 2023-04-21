الوجه 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واساستقبل محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف اليوم، مديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية, وشيوخ القبائل, وجموع من المواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك.وقدم الشريف التهنئة للجميع بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يحفظ على البلاد أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة -أيدها الله-.من جهة أخرى، زار المحافظ المرضى المنومين بمستشفى الوجه العام، يرافقه مدير المستشفى والمشرف العام على القطاع الصحي بالمحافظة أحمد الكعابنة، مقدماً لهم التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، فيما قام بتوزيع الهدايا على المرضى، متمنياً لهم الشفاء العاجل.// انتهى //23:33ت م0158