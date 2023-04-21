بريدة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء اليوم، حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.وأشار أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي في حفل خطابي بهذه المناسبة إلى جهود أمانة المنطقة في إعداد وتجيهز هذه الاحتفالية مع فئات المجتمع، التي تسهم في رسم الفرحة والسرور بين أهالي المنطقة وزوارها ومشاركتهم الأفراح بهذه المناسبة السعيدة.وشارك سمو أمير القصيم في العرضة السعودية التي أقيمت خلال فعاليات الحفل التي اشتملت على قصيدة شعرية وأوبريت "العيد فرحة"، الذي اشتمل على عرض لعدد من اللوحات الوطنية.من جانبه، عبّر سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عن شكره لأمانة القصيم على جهودها في تنظيم هذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن يعيده بالخير والبركات.حضر الاحتفال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين.// انتهى //23:36ت م0159