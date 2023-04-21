حائل 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسدشنت أمانة منطقة حائل اليوم، في الواجهة الجبلية للمدينة، وفي منتزه السلام، وحديقة وممشى الأمير عبدالعزيز بن سعد، فعاليات عيد الفطر المبارك، تزامناً مع انطلاق الألعاب النارية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه.وافتتحت الأمانة في حديقة السلام أكبر منطقة ألعاب ترفيهية متنوعة تحت شعار "أطفالنا يستحقون الأفضل"، كما شهدت الواجهات الجبلية، وممشى الفجر، وصبابة، وحديقة السلام، وحديقة وممشى الأمير عبدالعزيز بن سعد، توافد سكان وزوّار المنطقة للاستمتاع بالفعاليات المقامة خلال أيام عيد الفطر المبارك.وحرصت معظم العوائل والأفراد على الحضور إلى تلك المواقع للاحتفاء بأجواء العيد، من خلال الجلسات والمرافق التي هُيِّئت لاستقبالهم ومنها "لاونج ضيافة" الذي يقدم الضيافة المجانية، وهدايا العيد.وشارك الأطفال عوائلهم فرحة العيد بالاستمتاع بالألعاب التي تنمي مهاراتهم، وتدخل السرور والفرح عليهم بهذه المناسبة السعيدة.وأعرب الزوار عن سعادتهم بالاحتفال بعيد الفطر المبارك في هذه المواقع، وأكدوا أن العيد يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز العلاقات المجتمعية.// انتهى //23:46ت م0161