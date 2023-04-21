تبوك 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واستزينت سماء مدينة تبوك مساء اليوم, بألوان الفرح، بإطلاق "الألعاب النارية"، ابتهاجاً واحتفالاً بعيد الفطر السعيد ضمن عدد من الفعاليات المقامة بالمنطقة، بهذه المناسبة.واستمتع الأهالي والزوار بمشاهدة عروض الألعاب النارية، حيث أضاءت سماء المدينة ألوان متعددة مشكلة لوحات جمالية في منظر إبداعي فريد، أمتع الأنظار, كما شهدت الفعالية حضوراً كبيراً من الأهالي وزوار المنطقة، وتفاعلا لافتاً من قبل المواطنين تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذه المناسبة الغالية.// انتهى //23:46ت م0162