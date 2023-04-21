جدة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واستصوير: علي الشدويأضاءت الألعاب النارية بألوانها وأشكالها المتنوعة اليوم, سماء مدينة جدة, بمناسبة عيد الفطر المبارك, ضمن الفعاليات التى تنظمها الهيئة العامة للترفيه "برنامج احتفالات العيد 2023".وشهدت الفعالية التي انطلقت من واجهة جدة البحرية حضوراً وتفاعلاً كبيراً من قبل أهالي وزوار المحافظة، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //23:47ت م0163