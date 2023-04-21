سياحة وترفيه / الألعاب النارية تُضيءُ سماء جدة ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك
الجمعة 1444/10/1 هـ الموافق 2023/04/21 م واس
جدة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس
تصوير: علي الشدوي
أضاءت الألعاب النارية بألوانها وأشكالها المتنوعة اليوم, سماء مدينة جدة, بمناسبة عيد الفطر المبارك, ضمن الفعاليات التى تنظمها الهيئة العامة للترفيه "برنامج احتفالات العيد 2023".
وشهدت الفعالية التي انطلقت من واجهة جدة البحرية حضوراً وتفاعلاً كبيراً من قبل أهالي وزوار المحافظة، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.
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23:47ت م
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