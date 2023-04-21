الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسنيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، افتتح صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، حفل فعاليات عيد الرياض، الذي تنظمه الأمانة بمناسبة عيد الفطر المبارك 1444هـ، وذلك في ساحة العروض بالرياض.وتضمنت الفقرات عروضاً متنوعة لمجموعة من المؤدين، ثم شاهد سموه والحضور الفلكلور الشعبي الذي اشتمل على العرضة السعودية، إضافةً إلى العديد من الفقرات الثقافية والترفيهية.ودعت أمانة منطقة الرياض الراغبين بحضور فعاليات عيد الرياض التي تستمر على مدى يومين للتسجيل من خلال الرابط التالي: https://hadirbox.com/RiyadhEid.يذكر أن فعاليات "عيد الرياض" تشتمل على العديد من البرامج أبرزها الفعاليات المقامة في ساحة العروض بالدائري الشرقي وتشتمل على "8" مناطق ترفيهية، إضافة إلى فعالية الحوامة في العيد، وتضم برامج وأهازيج وطنية ومسابقات وأركان لألعاب الأطفال، كما تستقبل 22 حديقة ومتنزه وساحة بلدية الأهالي والزوّار احتفاءً بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //23:53ت م0164