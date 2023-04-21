الدمام 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسأضاءت الألعاب النارية بألوانها وأشكالها المتنوعة مساء اليوم، سماء مدينة الخبر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ضمن الفعاليات التى تنظمها الهيئة العامة للترفيه.وشهدت الفعالية التي انطلقت من الواجهة البحرية بالخُبر حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل أهالي وزوار المنطقة، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //23:55ت م0165