تبوك 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسأطلقت أمانة منطقة تبوك اليوم فعاليات ترفيهية بمناسبة عيد الفطر في مواقع مختلفة بالمنطقة حرصاً منها على مشاركة أهالي المنطقة وزوارها من المواطنين والمقيمين فرحة العيد وبهجته.وبدأت باكورة فعالياتها بسيارة الهدايا والتي انطلقت من ساحات جامع الوالدين مروراً بعدد من أحياء مدينة تبوك وانتهاءً بالحديقة المركزية، وزعت من خلالها مايزيد عن 7 الآف هدية .واستمتع أهالي المنطقة وزائريها بعروض من مختلف الألوان الشعبية مثل العرضة السعودية والسامري والرفيحي وعروض الفانتازيا وعروضاً للأطفال وأخرى موسيقية بمنتزه الأمير فهد بن سلطان.وأوضحت الأمانة أن فعاليتها المتنوعة تستمر لمدة ثلاثة أيام في مواقع مختلفة بمدينة تبوك وفي منتزه شمال زاعم بمحافظة الوجه وبساحة منطقة هداج بمحافظة تيماء متضمنة ألعاباً شعبية وفرق فلكلورية ومسابقات وجوائز متنوعة وأركان للأطفال.// انتهى //23:56ت م0166