مكة المكرمة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واستنطلق غدّا ثاني أيام العيد فعالية "مكة تعايدنا" التي تنظمها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في حي حراء الثقافي، وتستمر لمدة 7 أيام تزامنًا مع إجازة عيد الفطر.وتعد "مكة تعايدنا" فعالية ترفيهية تجمع العديد من الأنشطة المتنوعة، والمخصّصة لجميع الفئات العمرية من سكان وزوار مكة المكرمة في مكان واحد، وهي إحدى الفعاليات التي تهدف إلى رفع جودة الحياة وإثراء تجربة سكان البلد الحرام وزواره.وتقدم الفعالية للزوار رحلة مليئة بالترفيه المتنوع داخل حي حراء الثقافي الذي أنشئ وفقًا لمعايير رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن كما تقدم الفعالية التي تستوعب أكثر من عشرة آلاف زائر يومياً، أكثر من 14 برنامجاً مختلفاً يشمل جميع فئات سكان وزوار مكة .وتنقسم الفعاليات إلى المعارض الفنّية مثل مساء الجبل ومعرض الطّريق إلى مكة ومعرض جبال مكة، وفعاليات الأطفال مثل ساحات الألعاب الهوائية وساحة الألعاب الترفيهية والتعليمية ومسرح الطفل، حيث يحظى الأطفال بمجموعة كبيرة من الجوائز تقدمها لهم الهيئة الملكية، إضافة إلى فعاليات "خيمة العيد" و"المركاز" و"قوافل" و"فارس حراء"، وغيرها من البرامج والأنشطة المختلفة لكافة الأعمار.وتنفرد فعالية "مكة تعايدنا" بعروض ضوئية صوتية تقام لأول مرة في مدينة مكة، كما سيتم إطلاق مسابقة "أجمل صورة" وتقديم جائزة يومية للمبدعين والمصورين لتغطية جماليات فعالية (مكة تعايدنا) بعدساتهم، لتحفظ أجمل الذكريات في هذه اللحظات الجميلة.وتأتي هذه الفعالية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، في تحسين جودة الحياة، وإثراء تجربة أهالي مكة المكرمة وزوارها، إضافة إلى صنع فرص تتعلق بقطاع الفعاليات الاستثماري وما تجلبه تلك الفرص من فوائد في رفع الناتج المحلي وخلق الوظائف.// انتهى //00:00ت م0001