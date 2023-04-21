الخرج 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسهيأت بلدية محافظة الخرج مركز البلدية للاحتفالات و3 حدائق عامة و12 حديقة داخل الأحياء، لاستقبال الأهالي والزوار طوال أيام عيد الفطر المبارك، لإدخال البهجة والسرور لمختلف الزوار الحاضرين.وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس خالد الزيد أن البلدية خصصت أكثر من 20 فعالية، تقدم على مدى 4 أيام، بعد تهيئة الشوارع والميادين العامة والحدائق داخل المحافظة لمشاركة الأهالي فرحة العيد، مبيناً أن أولى الفعاليات كانت "حوامة العيد" التي جابت الأحياء ووزع خلالها الهدايا على الأهالي والأطفال ومشاركتهم الفرحة بالعيد السعيد.وأكد أن البلدية أعدت خطة لاستقبال عيد الفطر المبارك، شملت توزيع المراقبين على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية ومتابعة البلاغات، مشيراً إلى استمرار عمل الفرق خلال إجازة العيد، عبر 300 جولة مجدولة، بخلاف الجولات التي تنفذ بناءً على البلاغات الواردة للبلدية عبر قنوات التواصل الرسمية.// انتهى //00:03ت م0002