الجبيل 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واساستقبل محافظ الجبيل منصور بن زيد الداود اليوم، عدداً من المواطنين وأعيان المحافظة ومديري الدوائر الحكومية، المهنئين بعيد الفطر المبارك، وذلك في مجلس المحافظة.وهنأ محافظ الجبيل الجميع، مؤكداً أن هذه المناسبة السعيدة تأتي والمملكة تنعم بالأمن والرخاء والإزدهار، في ظل قيادتها الرشيدة -حفظها الله-، التي أولت اهتمامها ورعايتها لخدمة الوطن والمواطن، من خلال مواصلة جهودها في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مدن ومناطق المملكة، ومنها محافظة الجبيل التي حظيت بنهضة تنموية، بدعم وتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.وزار محافظ الجبيل رئيس لجنة أصدقاء المرضى، مستشفي الجبيل العام، للاطمئنان على المرضى المنومين، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ عليهم بالشفاء العاجل، وأن يعيد هذه المناسبة على وطننا وقيادتنا ـ أيدها الله ـ بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا المباركة أمنها واستقرارها وازدهارها.// انتهى //00:05ت م0003