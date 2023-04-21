جيزان 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسأضاءت الألعاب النارية بألوانها وأشكالها المتنوعة مساء اليوم, سماء منطقة جازان, بمناسبة عيد الفطر المبارك, ضمن الفعاليات التى تنظمها الهيئة العامة للترفيه "برنامج احتفالات العيد 2023".وشهدت الفعالية التي انطلقت بالكورنيش الشمالي حضوراً وتفاعلاً كبيراً من أهالي وزوار المنطقة الذين حضروا هذه الفعاليات التي حرص الكثير منهم على توثيق لحظات انطلاق تلك العروض عبر أجهزتهم الذكية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تعبيراً عن الفرح و الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //00:08ت م0005