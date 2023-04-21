جدة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسأنهت جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع منصة إحسان ضمن حملة "اختمها بفطرة"، تسليم وتوزيع جميع الزكوات التي وردت إليها على مستحقيها، قبل صلاة عيد الفطر المبارك، حيث وصلت إجمالي الفطر التي وزعتها الجمعية إلى أكثر من 880 ألف فطرة.وأوضحت الجمعية أن المبالغ التي وردت إليها تم إخراجها عبر مراكزها المنتشرة في أرجاء المنطقة، من خلال الجمعيات الخيرية المشاركة في حملة "اختمها بفطرة"، إلى المستفيدين المسجلين في سجلاتها الرسمية، ولدى الجمعيات الأخرى.وأشارت إلى أنها وزّعت أكثر من (2,290) طن من فطرة الأرز، شارك في نقلها أكثر من 100 شاحنة نقل، واستفاد منها أكثر من 220 ألف مستفيد، في 15 محافظة، من خلال 41 جمعية خيرية بمنطقة مكة المكرمة، شملت العاصمة المقدسة، وجدة، والطائف والجموم، وميسان، والكامل، وخليص، والموية، ورنية، وتربة، والخرمة، ورابغ، والقنفذة، وأضم، والليث.وأعرب مدير الجمعية فيصل الحميد عن امتنانه للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، باعتبارها شريكاً رئيسياً للجمعية، ورافداً أساسياً لها في مشروع زكاة الفطر، مبيناً أن الجمعية سخّرت التقنية لخدمة المستفيدين، واستخدام طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و"Apple Pay" ومدى، وتطبيق "كفارتي" وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة لمستحقيها.// انتهى //00:10ت م0006