حائل 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسشهدت جبال حائل وسمائها ألوان الفرح التي تشكلت بصور متعددة أمام مرأى الزوار خلال انطلاق الألعاب النارية مساء اليوم فوق جبال أجا الشهيرة وبجوار منتزه المغواة بمدينة حائل وبتنظيم من الهيئة العامة للترفيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.وتفاعل الحضور الكثيف من أهالي حائل وزوارها مع عروض الألعاب النارية مستمتعين بأجواء الفعاليات المصاحبة التي أقامتها أمانة المنطقة ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //00:30ت م0009