رياضي / أرسنال يقتنص تعادلاً صعباً أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
السبت 1444/10/2 هـ الموافق 2023/04/22 م واس
لندن 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس
اقتنص أرسنال تعادلاً صعباً أمام ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لمثلها، اليوم، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز العشرين والأخير.
// انتهى //
00:34ت م
0010