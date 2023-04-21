لندن 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واساقتنص أرسنال تعادلاً صعباً أمام ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لمثلها، اليوم، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز العشرين والأخير.// انتهى //00:34ت م0010