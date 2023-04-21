القاهرة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسرحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي في تصريح له أمس الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار سيتيح الفرصة لاستعادة الهدوء، بما يسمح للمدنيين بالحصول على الاحتياجات الأساسية وفتح الممرات الإنسانية للتعامل مع الحالات الحرجة، وتمكين المستشفيات من العمل.وأشار المتحدث إلى النداء الإنساني الذي كان قد أطلقه أبو الغيط الأربعاء الماضي، وناشد فيه طرفي النزاع بوقف إطلاق النار خلال أيام العيد.//انتهى//01:13ت م0014