ينبع 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واساستقبل محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي الجمعة، اليوم مديري الدوائر العسكرية والمدنية والمشايخ وجمع من المواطنين بالمحافظة، ، للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل الحضور المولى -عز وجل- أن يعيده على القيادة الرشيدة -أيدها الله- وعلى أبناء الوطن والأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، ويديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا.// انتهى //01:29ت م0015