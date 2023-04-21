اجتماعي / محافظ ينبع يستقبل المهنئين بالعيد
السبت 1444/10/2 هـ الموافق 2023/04/22 م واس
ينبع 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس
استقبل محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي الجمعة، اليوم مديري الدوائر العسكرية والمدنية والمشايخ وجمع من المواطنين بالمحافظة، ، للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل الحضور المولى -عز وجل- أن يعيده على القيادة الرشيدة -أيدها الله- وعلى أبناء الوطن والأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، ويديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا.
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