الرياض 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدةولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين في المسجد الحرامولي العهد يستقبل المهنئين بعيد الفطر المباركولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسيخالد بن سلمان يستقبل قادة وكبار مسؤولي وزارة الدفاع بمناسبة العيدجموع المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في مناطق المملكةخطيب المسجد الحرام: ذكر الله حياة القلوب وربيعهاخطيب المسجد النبوي: خير الناس من داوم على الطاعة بعد الطاعةأمراء المناطق يستقبلون المهنئين بعيد الفطر المباركالسعودية وبريطانيا تؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري في السودانالمملكة تقفز 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي وفق تقرير البنك الدولي...تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تحقق أكثر من 757 مليون ريال بنهاية رمضانإغلاق طريق الجنادرية من تقاطعه مع خريص لمدة 6 أيامرئيس مجلس السيادة السوداني: ملتزمون بالتحول الديمقراطي المدنيوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( التوازنات الإقليمية ) : تستهل الحياة الدبلوماسية في المملكة بثقلها عبر ممارساتها التي قدمت بكل شفافية مترجمة تصدرها بخطوات عظيمة تجاه السلام العالمي وعلى أثر ذلك دشنت مرحلة جديدة من العلاقات في سبيل دعم الوحدة الخليجية العربية والإسلامية، وذلك عبر فتح ملفاتها الكبرى وهي تمضي بقوة لتحقيق الاستقرار والمساهمة في إنهاء الصراعات عبر محاولات جادة لإنهاء الأزمة السياسية والإنسانية الممتدة بكل تفرد وريادة لتعظيم الاستفادة للأطراف وتحقيق أهدافها كونها في دائرة الدول المؤثرة في صناعة القرار العالمي.وواصلت : يأتي على ضوء ذلك تدخلها السريع من أجل إيقاف التداعيات الكارثية وحل المشكلات العالقة ومد يد المساعدة الإنسانية عبر التواصل الفاعل الذي من أجله تضافرت الجهود لانتزاع الكيان العربي من مناطق الخطر, التحرك الدبلوماسي الإقليمي اللافت جاء في إطار حرص المملكة واهتمامها بالتوصل لحل سياسي للأزمة السورية الذي ينهي كل تداعياتها ويحفظ وحدة سورية وأمنها واستقرارها وإعادتها إلى محيطها العربي.وأضافت : المملكة ركزت على دبلوماسيتها وبذلت خطوتها الأخرى بعد إعادة علاقتها مع إيران وفتحت مسار المفاوضات اليمنية وعلقت جرس التواصل من خلال زيارة تاريخية قام بها وزير الخارجية إلى دمشق بعد زيارة وزير الخارجية السوري إلى الرياض, وتتجه المملكة وسورية نحو استئناف الخدمات القنصلية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين ومن المقرر أن تستضيف المملكة القمة العربية في مايو المقبل، حيث من المتوقع أن تكون عضوية دولة سورية على جدول الأعمال من أجل الدفع بخطة سلام مشتركة وتحفيز الشروع في حل سياسي يأتي ذلك عبر تلاقي مجموعة من القادة الإقليميين لمناقشة مصير سورية والتوصل لحل ينهي مسارات الأزمة الراهنة.وختمت : التفاوض السعودي بطرق سلمية على هيئة حوار هو توجه حالي يبرز من منطلقات معاصرة تنتهجها المملكة في سياستها الخارجية من أجل دعم الاستقرار وإثبات قدرتها على كسر الحواجز في المنطقة, لا شك بأن إعادة التوازنات الإقليمية يتضح في تتابع مسار الأحداث التي تشهدها التطورات السياسية من خلال صياغة الأدوار التي حضرت على أساس عادل من أجل فض بؤر النزاعات وحل القضايا العربية العالقة.// انتهى //05:57ت م0023