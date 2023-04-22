مكة المكرمة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسقامت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات بحصر ونقل نفايات البلدية الصلبة منذ بدء شهر رمضان، وحتى يوم التاسع والعشرين منه، حيث بلغت إجمالي النفايات الواردة إلى المردم العام 239068.3 طنًا، ونسبة النفايات العضوية 40.1 ٪ وذلك بمعدل 32081 رحلة نقل للمردم العام.ويأتي ذلك في ظل حرص الأمانة على مضاعفة جهودها في مجال النظافة وإزالة ورفع النفايات، والقيام بتوزيع الفرق الميدانية في الأحياء والمناطق.// انتهى //07:41ت م0025