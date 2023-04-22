الرياض 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسنظمت الهيئة العامة للترفيه أمس حفلاً بمناسبة عيد الفطر المبارك ضم عددًا من أبناء شهداء الواجب والأيتام على مسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي.واشتمل الحفل على مجموعة من الألعاب الحركية وألعاب الآركيد، إضافة إلى فعاليات فنية عدة، منها: الرسم على الوجه والتلوين، مع تقديم وجبات طعام وحلوى العيد، كما استمتع أبناء الشهداء بعرض مسرحي تناولت أحداثه قصصًا عن عادات العيد في الماضي.ويأتي الحفل ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه السنوية في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تقدم الهيئة عددًا من الاحتفالات والبرامج ضمن المناسبات العامة وفي الفعاليات والمواسم.// انتهى //08:50ت م0027