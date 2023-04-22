إسلام آباد 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تحرك الأحزاب السياسية للتشاور خلال عطلة عيد الفطر حول تحديد موعد عقد الانتخابات الإقليمية والانتخابات العامة لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في باكستان.ونشرت تهاني القيادة الباكستانية للشعب والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.واهتمت صحف إسلام آباد بقلق باكستان تجاه وضع رعاياها المقيمين في السودان إثر تدهور الوضع الأمني بشكل خطير.وتابعت تطورات العملية الأمنية التي تشنها الشرطة الباكستانية ضد العصابات الإجرامية المختبئة في الغابات على الحدود بين إقليمي البنجاب والسند.وأخبرت صحف السبت عن انقطاع المناطق الشمالية من باكستان عن شبكة الطرق إثر حدوث انزلاق جليدي على الطريق الرئيسي في منطقة كاغان، ما أدى إلى تقطع السبل بالآلاف من السياح.// انتهى //10:25ت م0029