سان خوسيه 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسثار بركان رينكون ديلا فييخا في كوستاريكا أمس مما يشير إلى زيادة في النشاط البركاني.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن البركان الواقع في مقاطعة غواناكاستي ويبلغ ارتفاعه 1895 مترا قذف حمما بلغ ارتفاعها حوالي 2500 متر مما أدى إلى سقوط مواد ساخنة خارج فوهة البركان، موضحةً أن خطورة البركان حاليًا من الدرجة الثانية على مقياس من أربع درجات، مما يعني نشاطًا زلزاليًا كبيرًا وانفجارات صغيرة مع انبعاث كبير للغازات الحمضية، بحسب مرصد البراكين والزلازل في كوستاريكا.وطلبت السلطات من سكان البلدات الواقعة على السفح الشمالي للبركان عدم الاقتراب في الوقت الحالي من الأنهار والجداول التي تنحدر منه بسبب احتمال تلوثها بالمواد المنبعثة بسبب ثورانه، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية.// انتهى //10:43ت م0030