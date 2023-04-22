المدينة المنورة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسأكملت أمانة المدينة المنورة، استعداداتها لتنظيم احتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، الذي سيقام غداً، ثالث أيام العيد، بحديقة الملك فهد، حيث يضم جملة من الأنشطة والبرامج التي تتنوع ما بين العروض الترفيهية والفنون الشعبية، والعروض الحية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال وأكشاك الحرفيين ومنطقة الطعام وغيرها الكثير من الفعاليات التي تسمح لأهالي المدينة وزائريها والمقيمين فيها بقضاء وقت ممتع في هذه المناسبة السعيدة.وعملت الأمانة على إعداد برنامج متكامل يراعى فيه تضمين العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع بمختلف فئاته العمرية، وفق مفهوم المشاركة المجتمعية الذي يعتمد على منهجية التفاعل المباشر والمستمر مع المجتمع، وإبراز الثقافة المدينية، وتفعيل الشراكات مع كافة القطاعات ذات العلاقة، تحقيقاً لمبدأ التكامل الجوهري في مثل هذه المناسبات الاجتماعية.وتشمل الفعاليات إقامة أجنحة للمنتجات الزراعية، والمصنوعات اليدوية، ومسرح للطفل، وعرض للسيارات الكلاسيكية، والفنون التشكيلية، إضافة إلى العروض التفاعلية من الفرق الحية والفرق العملاقة التي ستجوب موقع الفعاليات مقدمةً العديد من الفقرات الترفيهية للصغار والكبار لإضفاء المزيد من المرح على أجواء العيد.من جهة أخرى تشارك الأمانة أهالي الأحياء بالمنطقة احتفاءهم بالعيد، بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة، من خلال رزنامة من الفعاليات الموجهة والترفيهية، التي تستمر على مدى أيام عيد الفطر المبارك، ومن أبرزها معايدة الأهالي في 48 موقعاً، وإقامة المسابقات الثقافية لأهالي أحياء المدينة المنورة.ودعت الجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات العيد، حيث حرصت أن تكون الفعاليات هذا العام جاذبة ومتنوعة وشاملة لمختلف الأحياء والفئات والأذواق، لتسهم في إثراء العيد والاحتفاء بأيامه، كما يمكن الاطلاع على رزنامة الفعاليات من خلال الموقع الإلكتروني التالي : https://services.amana-md.gov.sa/BusinessGate/pdfs/medevents.pdf.// انتهى //10:54ت م0031