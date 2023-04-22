القاهرة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات من رجال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية عقب أداء صلاة العيد.ورصدت احتفالات المصريين بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ في مختلف المحافظات إقبالًا كبيرًا من المواطنين.وعرجت صحف القاهرة على تأكيد الخارجية المصرية أن مكتبها في وادي حلفا تواصل مع السلطات السودانية؛ لتسهيل عودة المواطنين المصريين عن طريق المعابر البرية السودانية دون عوائق.وتابعت تطورات الوضع في السودان، مبرزة إعلان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من أمس؛ لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، مبرزة تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في السودان، وحث الطرفين على عدم التصعيد.وواكبت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام القوات أمس بلدة بيت أمر في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.// انتهى //11:49ت م0034