القاهرة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسرحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك، مثمناً جميع الجهود العربية والدولية التي بذلت في هذا الشأن.ودعا العسومي في بيان اليوم، الأطراف السودانية كافة إلى الالتزام بالهدنة والبناء عليها، من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة ووقف دائم لإطلاق النار؛ حقناً لدماء الشعب السوداني.وأكد دعم البرلمان العربي لجميع الجهود التي تبذل لحلحلة الأزمة بين الأطراف السودانية، وتضامنه الكامل مع الشعب السوداني، وتطلعاته في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //11:55ت م0035