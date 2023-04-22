عام / إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وزارة الخارجية تعلن عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة
السبت 1444/10/2 هـ الموافق 2023/04/22 م واس
الرياض 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.
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12:03ت م
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