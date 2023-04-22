عام / انطلاق فعاليات "عيدنا فرحة " بمحافظة الدلم
السبت 1444/10/2 هـ الموافق 2023/04/22 م واس
الدلم 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس
شهد متنزه الضاحي بمحافظة الدلم، أمس، أولى فعاليات عيد الفطر المبارك، وتستمر طيلة أيام العيد الثلاثة بأكثر من 20 فعالية و3000 هدية ستقدم من بلدية محافظة الدلم.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول العرضة السعودية بمشاركة أعيان وأهالي المحافظة وعدد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات التفاعلية، وستستمر الفعاليات الترفيهية لمدة ثلاثة أيام بالألعاب النارية والبرامج والفقرات المتنوعة.
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13:55ت م
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