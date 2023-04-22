الدلم 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسشهد متنزه الضاحي بمحافظة الدلم، أمس، أولى فعاليات عيد الفطر المبارك، وتستمر طيلة أيام العيد الثلاثة بأكثر من 20 فعالية و3000 هدية ستقدم من بلدية محافظة الدلم.وتضمنت فعاليات اليوم الأول العرضة السعودية بمشاركة أعيان وأهالي المحافظة وعدد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات التفاعلية، وستستمر الفعاليات الترفيهية لمدة ثلاثة أيام بالألعاب النارية والبرامج والفقرات المتنوعة.// انتهى //13:55ت م0043