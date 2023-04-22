جيزان 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 ابريل 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنيًا في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على مدينة جازان ومحافظات ابو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وهروب ، والريث ، والحرث ، والدائر بني مالك ، والعيدابي ، وفيفا ، والعارضة ، وجزر فرسان ، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //15:33ت م0044