عام / "الأرصاد" أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
السبت 1444/10/2 هـ الموافق 2023/04/22 م واس
جيزان 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 ابريل 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنيًا في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على مدينة جازان ومحافظات ابو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وهروب ، والريث ، والحرث ، والدائر بني مالك ، والعيدابي ، وفيفا ، والعارضة ، وجزر فرسان ، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.
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15:33ت م
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